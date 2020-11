Costa-marfinenses aguardam resultados após votação presidencial tensa

Autoridades da Costa do Marfim registaram os resultados no domingo, após uma tensa eleição presidencial marcada por um boicote da oposição e confrontos que mataram pelo menos duas pessoas, num processo marcado pela candidatura do Presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato.

Pelo menos duas pessoas morreram em confrontos no sábado.

Agitações dispersas, material de votação vandalizado e algumas seções eleitorais fechadas foram relatados principalmente em redutos da oposição durante as eleições de sábado, embora Ouattara tenha apelado para a calma e o seu partido esperasse uma vitória.

Pelo menos duas pessoas morreram em confrontos no sábado no centro de Tiebissou e Oume, a noroeste de Abidjan, disse uma fonte da segurança, embora um presidente da câmara de Tiebissou tenha dito que quatro pessoas foram mortas na sua cidade.

Pelo menos 30 pessoas foram mortas em confrontos antes da votação, reavivando os temores de uma repetição da crise pós-eleitoral de 2010-2011 do país da África Ocidental, quando três mil pessoas morreram depois que o então Presidente Laurent Gbagbo se recusou a aceitar a derrota para Ouattara.

No sábado, os protestos degeneraram em confrontos entre comunidades étnicas que apoiam facções políticas rivais em Tiebissou, Oume, Yopougon, um distrito pobre de Abidjan, e na cidade de Gboguhe, no centro-oeste, segundo testemunhas.

De acordo com o gabinete do presidente da câmara de Tiebissou, que é membro do partido RHDP de Ouattara, alguns dos 27 feridos na cidade tiveram ferimentos a bala e facadas.

As rixas políticas do país costumam estar associadas a identidades étnicas e lealdades regionais.

A tensão explodiu em agosto depois que Ouattara, no poder há dez anos, anunciou que concorreria a um terceiro mandato, irritando os líderes da oposição que consideraram um “golpe eleitoral” inconstitucional.

O líder da oposição Henri Konan Bedie, cuja rivalidade com Ouattara marcou a política marfinense por três décadas, convocou um boicote e uma campanha de desobediência civil para interromper ou interromper as eleições.

“31 de outubro não foi o dilúvio como previram os líderes da oposição”, disse Adama Bictogo, um alto funcionário do partido no poder, após a eleição.

“A vontade popular foi expressa e tudo o que a oposição fez durante meses foi defender a ideia de não realizar eleições”.

As autoridades eleitorais têm até cinco dias para divulgar os resultados. Neste domingo, as mesas de voto estão a enviar as contagens para a comissão eleitoral.

As autoridades eleitorais disseram que apenas 30 a 40 assembleias de voto em mais de 22.000 em todo o país foram vandalizadas. Mas eles não disseram quantas assembleias de voto foram forçadas a encerrar.

Os boletins de voto não chegaram ao feudo de Bedie na cidade central de Daoukro, por exemplo, onde jovens ativistas da oposição bloquearam estradas. Os residentes locais disseram que as seções eleitorais não abriram lá.