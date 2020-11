Basquetebol: Diogo Ventura, luso-moçambicano, procura título Nacional com o Sporting CP

O campeonato português da primeira divisão de basquetebol é liderado pelo Sporting Clube de Portugal com seis pontos após três jornadas, tendo vencido todos os encontros.

A época 2020/2021 começou há três jornadas, no entanto no passado fim-de-semana nenhum encontro foi realizado devido às restrições do Governo português que suspendeu todas as modalidades colectivas de pavilhão, inclusive o basquetebol.

A RFI falou com Diogo Ventura, basquetebolista luso-moçambicano do Sporting Clube de Portugal, que venceu a Taça de Portugal 2019/2020 ao derrotar por 87-78 o FC Porto na final, e que arrecadou três triunfos nas três primeiras jornadas do campeonato português: 73-53 frente ao Galitos FC, 96-66 perante o Maia BC, e 87-72 frente ao CAB Madeira.

O internacional português, com origens moçambicanas, falou da sua carreira e da Selecção Portuguesa, começando por abordar a temporada do Sporting Clube de Portugal.

Era Diogo Ventura, atleta luso-moçambicano, cujo pai nascido em Moçambique, Pedro Ventura, também foi basquetebolista.

Recorde-se que Diogo Ventura, de 26 anos, que foi formado no Feijó e no SL Benfica, passou pelo Algés, Sampaense, CAB Madeira, Eléctrico e Galitos, chegou ao Sporting CP durante o Verão de 2019, ele que conquistou um título de Campeão de Portugal com o Benfica e arrecadou a Taça de Portugal com o Sporting Clube de Portugal.

De notar que o Sporting CP procura arrecadar o título de Campeão Nacional que não conquista desde 1982, há 38 anos, quando venceu pela oitava vez o campeonato português.