Presidente guineense apresenta condolências pessoalmente a José Eduardo dos Santos

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, apresentou nesta sexta-feira, 30, as suas condolências ao antigo Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, pela morte do seu genro, Sindika Dokolo, ontem no Dubai.

Num post colocado na sua página no Facebook, Embaló publicou três fotos da visita feita a Santos, depois da morte do marido da filha mais velha do antigo Presidente angolano, Isabel dos Santos.

Sindika Dacolo morreu por afogamento enquanto mergulhava na quinta-feira, 29, no Dubai, disse um familiar de Sindika Dokolo à VOA.

VEJA TAMBÉM Causa da morte de Sindika Dokolo ainda por esclarecer

O Chefe de Estado guineense não revela detalhes da conversa nem o local do encontro, mas noutro post, divulgado horas antes na mesma rede social, Embaló publica fotos de uma troca de camisolas com o jogador futebol guineense, Ansu Fati, que milita no Barcelona.

O encontro pode ter tido lugar na casa de Santos, que vive em Barcelona, na Espanha.