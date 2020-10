Desaparecimento de Sindika Dokolo: as artes africanas perdem o seu “arauto”

Patrono, colecionador, activista, o empresário se consolidou em trinta anos como um suporte essencial para a criação no continente.

O artista camaronês Omraam Tatcheda nunca conheceu Sindika Dokolo. No entanto, o colecionador congolês teve um papel decisivo em sua carreira. “Tinha terminado os estudos na Beaux-Arts de Bolonha, Itália, há menos de um ano, quando o Sindika adquiriu uma das minhas peças”, lembra a pintora.

Não era conhecido, tinha participado apenas numa bienal… e mesmo assim ele pagou 80.000 euros para comprar uma das minhas peças! Hoje, quem vai ocupar o seu lugar? Os africanos que têm dinheiro geralmente preferem comprar carros de luxo ou castelos … Poucos são os que vêm em auxílio dos designers contemporâneos. “

“Ele teve essa abordagem muito rara na África para dar aos artistas o lugar que deveriam ter”, ecoa a artista franco-camaronesa Beya Gille Gacha, cujas obras foram exibidas em Roma perto de peças da coleção de Dokolo. Ele nunca parou de conhecer artistas, tentando apresentá-los, ele é uma das raras personalidades no mundo dos negócios e da política africana que poderia inspirar outros tomadores de decisão africanos. “

Hobbyist precoce

Enquanto contínuos sites de notícias apontam para o envolvimento do empresário no Luanda Leaks, o mundo da arte é unânime em comemorar o impacto decisivo que este amador precoce (iniciou a sua coleção com 15 anos) e generoso teve sobre a criação, e em particular a criação africana.

A curadora germano-camaronesa Marie-Ann Yemsi lembra assim que se primeiro adquiriu a granel cerca de 500 obras do empresário alemão Gans Bogatzke (principalmente obras africanas contemporâneas, de qualidade muito desigual ), não deixou, a partir daí, de comprar obras de artistas africanos, elevando para mais de 3.000 o número de peças acumuladas na sua colecção, exposta entre outras em Luanda, na fundação que leva o seu nome.

“Ele talvez não tenha sido um pioneiro, mas foi um homem envolvido por mais de vinte anos e que tinha uma visão real da África e sua criação contemporânea, ela acredita. Seu apoio aos artistas e ao ecossistema artístico africano foi maciço, decisivo. Ele estava muito preocupado que as coleções de arte contemporânea pudessem florescer no continente e serem apresentadas aos africanos. Nisso ele era indispensável. Inevitavelmente, despertou vocações. Muitas pessoas ficaram muito felizes em tirar proveito dessa sorte financeira … e um pouco em silêncio quando se meteram em apuros. “

Uma nova geração

Para a curadora, Sindika Dokolo personificava uma nova geração, orgulhosa, independente, que não queria mais receber aulas do mundo ocidental. A sua última exposição, I ncarNations, apresentada de junho a outubro de 2019 no Palais des Beaux-Arts de Bruxelas, pretendia ser “ afro-centrada ”: convidava os africanos a voltarem a olhar para si próprios ignorando o véu do exotismo. e o descrédito dos ex-colonizadores do continente.

Simon Njami, curador da exposição, crítico de arte camaronês, que ajudou – com o artista Fernando Alvim – o empresário a construir seu acervo, lembra a sinceridade de seu compromisso. “Conheci Sindika por ocasião da apresentação do Africa Remix … Ele me disse: ‘Esta é a primeira vez que vejo uma galeria africana em um grande museu. Achei que não seria possível, percebo que ainda há trabalho a ser feito! ‘ E nós fizemos. “

“Ele conseguiu dar o impulso em Angola em particular… E em muitos outros países, acrescenta Njami. Sem a Fundação Sindika Dokolo, não teria havido um pavilhão africano na Bienal de Veneza em 2007. O pavilhão foi montado sem apoio financeiro europeu ou extra-africano. Era preciso poder prescindir das prebendas oferecidas pelo Ocidente à África. “

E para concluir: “Ele também sentiu que não podemos lidar com o contemporâneo deixando de lado o patrimônio, daí sua ideia de repatriar o maior número de obras possível para beneficiar os africanos. Ele nunca foi um ‘chorão’ que culpou tudo na história, ele agiu. “

Sindika Dokolo não hesitou em pressionar os colecionadores ocidentais acusados ​​de posse de obras roubadas. “Eu sei exatamente quem é dono do quê aqui em Bruxelas. Conheço seus endereços, sei que farão a escolha certa ”, explicou-nos durante a exposição EncarNações, aproveitando uma plataforma de mídia. Em particular, devolveu ao museu do Dundo, em Angola, vinte obras de saques realizados durante a guerra civil angolana.

“Óptimo, engajado, impactante”

“Perdemos um arauto, alguém bom, comprometido, impactante, suspira em Abidjan Alain Kablan Porquet, apaixonado amante da arte e colecionador por mais de vinte anos. Ele não era um velho com uma barriga triunfante, um amargo que luta perpetuamente contra o grande mau Oeste. Ele era um verdadeiro conhecedor que fazia sentido ao ler um passado confuso. Um homem bonito, jovem, elegante, que conta nesta sociedade da imagem, que encarnou uma luta legítima. “