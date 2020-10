Covid-19: Angola anuncia 371 recuperados e 289 novos casos

As autoridades sanitárias anunciaram, nesta sexta-feira, o registo de 371 recuperados, 289 novas infecções e quatro óbitos, nas últimas 24 horas, no país.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual sessão de actualização de dados, 56 foram registados em Luanda, 62 em Malanje, 41 no Zaire, 17 no Cunene, 11 em Benguela e dois no Cuando Cubango.

Os novos pacientes, informou, têm idades entre 2 a 80 anos, sendo 210 do sexo masculino e 79 do sexo feminino.

Em relação aos óbitos, foram registados na província de Luanda, entre os quais uma criança de dois meses de idade.

Franco Mufinda informou que Luanda registou 312 recuperados, 28 no Zaire, 26 em Cabinda, quatro em Benguela e um na Lunda Sul.

Angola tem um registo de 10.558 casos, com 279 óbitos, 4.107 recuperados e 6.172 activos. Dos activos, 16 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 29 graves, 151 moderados, 427 com sintomas leves e 5.553 assintomáticos.