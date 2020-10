Câmara encaminha ao Conselho de Ética processo contra Flordelis

Deputada foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como a mandante do assassinato de seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo.

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu durante reunião realizada nesta quarta-feira (28) encaminhar o processo contra a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) ao Conselho de Ética.

A parlamentar foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como a mandante do assassinato de seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019.

A reunião da Mesa Diretora teve como objetivo analisar o parecer feito pelo corregedor da Casa, deputado federal Paulo Bengston (PTB-PA), que recomendou o encaminhamento do caso de Flordelis para o Conselho de Ética.

Agora, no Conselho de Ética, será escolhido um relator em lista tríplice formada por sorteio. Depois, o grupo vota sobre o parecer do relator e encaminha a votação para plenário. O processo pode levar à cassação do mandato da deputada.

Flordelis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de ser a mandante do assassinato do ex-pastor. A parlamentar foi denunciada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Por causa da imunidade parlamentar, não foi presa. Ela nega as acusações.