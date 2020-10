Um tributo ao Bangão: Chilola de Almeida anima o live no kubico este domingo

O músico e compositor angolano Chilola de Almeida vai animar o live no kubico de domingo da TPA.

No show que será feito em memória aos músicos que já não fazem parte do mundo dos vivos, Chilola de Almeida vai interpretar o músico Bangão, com sucessos do músico do semba e rumba que notabilizou-se com a sua voz rouca e grave nos musseques de Luanda.

O músico e compositor Chilola de Almeida, autor da música Covid-19, Homenagem ao Bangão e Choro do Semba, tem se notabilizado como compositor, tendo composto sucessos para os músicos Yuri da Cunha, Edy Tussa, Banda Maravilha, Carlos Burity, Margareth do Rosário, a Diva Ary, Filho do Zua, Gizela Silva, Puto Português e outros músicos angolanos de semba.

Urbanito Filho recorda o grande Urbano de Castro

Por outro lado, Urbanito Filho, o filho do músico Urbano de Castro, também vai dividir o palco com Chilola de Almeida neste domingo no live no kubico.

Contrariamente ao que tem acontecido, pelo menos desta vez, Urbanito Filho, é chamado para cantar e honrar a voz do seu pai, o grande músico angolano, muitas vezes preterido por Legalize, outro músico angolano que se tem notabilizado a imitar a voz e a música de Urbano de Castro.

Com um disco de originais no mercado, denominado Boxi Bua Tema, Urbanito Filho, busca patrocínio e apoios para gravar o seu segundo álbum discográfico.