Sessenta cidadãos detidos em ambiente festivo nocturno

Cerca de 60 cidadãos foram detidos, na cidade do Cuito, no Bié, no último fim-de-semana, durante uma festa de aniversário, com ambiente de música alta, danças e consumo de bebidas alcoólicas.

Além dos detidos, refere a nota enviada ao Correio da Kianda, os demais cidadãos que se encontravam no convívio puseram-se em fuga ao se aperceberem da presença da polícia no local, tendo sido apreendidos os equipamentos sonoros e os seus acessórios, cuja música alta incomodava os vizinhos.

Segundo a nota da Polícia Nacional no Bié, o referido convívio decorria em um local apertado, que não permitia o distanciamento físico, é uma atitude que viola o Decreto Presidencial nº 276/20, sobre as medidas preventivas da covid-19 em Angola.

A detenção ocorreu durante uma ronda da polícia à cidade e arredores do Cuito, que visou constatar o comportamento da população sobre o cumprimento das regras constantes do novo Decreto Presidencial sobre a Situação de Calamidade Pública e a recolha obrigatória ao domicílio no período das 22 às 5 horas da manhã, bem como o encerramento dos serviços de restaurante e similares até às 16 horas, ficando reservado apenas os serviços de entrega até 22 horas.