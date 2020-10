O que se passa com Yuri da Cunha?

Notícias a circular nas Redes Sociais dão conta que o popular artista Yuri da Cunha está a viver momentos delicados na sua vida.

Há relatos que o associam a um período menos bom da sua vida artística, onde os espectáculos deixaram de fruir, prejudicando sobremaneira a categoria atingida no meio artístico internacional, à espera de novidades prometidas para este ano.

A última prestação do jovem artista que o valoriza como um consagrado intérprete do semba, foi no dueto “Marcela”, com Eddy Tussa, onde se expõe de forma exímia com a sua categorizada voz, dando a idéia de que é de facto um maior e vacinado neste estilo identitário da música popular angolana.

Colegas seus estão preocupados com a situação do artista e apelam a quem de direito, para que se preste atenção ao seu estado de saúde e emocional, de forma a exercer em pleno a classe vocal a que a todos agrada profundamente.

Ao Yuri da Cunha desejamos que recupere e volte aos palcos, onde o conhecemos a brilhar em pleno.