Norberto de Castro aguarda parecer da Comissão Eleitoral

Candidato diz que apesar do contratempo verificado no processo tem todas as condições reunidas para dar início à sua campanha.

Depois de o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) ter dado provimento a candidatura de Norberto de Castro, o cabeça de lista aguarda pelo parecer da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), para ser reintegrado e entrar na campanha, quando faltam 11 dias para o término da campanha eleitoral, visando as eleições de 14 de Novembro, para o ciclo olímpico 2020/2024.

Em declarações ao Jornal de Angola, Norberto de Castro garantiu estarem criadas as condições para participar da propaganda eleitoral, apesar do pouco tempo para fazer campanha. “Temos tudo alinhavado e aguardamos pela comunicação da

Comissão Eleitoral para fazermos parte das eleições”, disse, acrescentando que “sempre acreditámos num desfecho favorável do caso. Estamos satisfeitos, porque foi feita justiça”.

Enquanto, Norberto de Castro espera pela reintegração, os restantes candidatos continuam focados na propaganda eleitoral, percorrendo o país para mobilização dos eleitores, clubes e Associações de Futebol.

O candidato da lista A, Fernando da Trindade Jordão ausculta hoje, as equipas de Luanda e a Associação Provincial de Futebol. “ Neste encontro, vamos falar propriamente do nosso projecto de acção. Pretendemos pacificar e o unir o futebol nacional, desde a base ao topo”, disse o antigo treinador dos Palancas Negras.

José Alberto Macaia, líder da lista D, trabalha hoje no Uíge, para dialogar com os clubes locais e a Associação Provincial. O ex-vice-presidente da FAF para as Associações Provinciais diz que leva para o Uíge mensagem de esperança e de transformação do futebol nacional. “ O nosso projecto já existe desde 2009. Queremos mostrar à população votante que o futebol pode ser feito em locais recônditos e nas cidades”.

Artur Almeida e Silva, candidato da lista B, trabalhou ontem no Uíge, enquanto o líder da lista C, António Gomes “Tony Estraga” fez campanha, em Menongue, Cuando Cubango.