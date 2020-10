Marido de Isabel dos Santos morre afogado no Dubai

O marido de Isabel dos Santos, Sindika Dokolo, morreu num acidente no mar no Dubai. A notícia está a ser avançada por jornais internacionais. O colecionador de arte tinha 48 anos.

Sindika Dokolo, marido da mulher mais rica de África, Isabel Dos Santos, morreu no Dubai, aos 48 anos. Colecionador de arte, natural do Congo, terá morrido enquanto fazia mergulho subaquático.

A notícia da morte surge após a mudança do casal para o Dubai, após diversas a abertura de investigações a Dokolo, juntamente com a sua mulher, por alegadamente desviar propriedades do Estado.

O empresário e colecionador de arte nasceu na actual República Democrática do Congo. Casou-se em Luanda em 2002 com Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos.

Na esfera política do Congo, Dokolo é conhecido por se ter oposto ao terceiro mandato de Joseph Kabila.

Dokolo também era dono de uma das mais contemporâneas coleções de arte africanas, que incluíam mais de 3.000 peças de arte.