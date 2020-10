Dueto de Bonga com a marroquina Camélia Jordana, em Kudia Kuetu bate recordes de audiência em França (Vídeo))

Vejam o videoclip mais abaixo e tirem as ilações. O produtor musical Betinho Feijó mostra mais uma vez a sua competência técnica e artística ao conceber as melodias, deste hit que continua em mais de duas semanas a ganhar popularidade em França, garantindo seguramente um recorde de vendas, quando for lançado no dia 11 de Novembro, em CD, por ocasião do 45.o aniversário da independência de Angola.

VIDEOCLIP PROMOCIONAL DO NOVO ÁLBUM DE BONGA – LUSÁFRICA 2020 – YOU TUBE

De Bonga está tudo dito, depois de escutarmos a melodia cheia de angolanidade e essência artística dos bons momentos que se vivem em Angola, à sombra da mulembeira e outros sítios mais aconchegados.

FICHA TÉCNICA:

Produção musical e arranjos – Betinho Feijó

Tema – Kudia Kueto

Voz, música, letra e dikanza – Bonga

Voz feminina – Camélia

Guitarras – Betinho Feijó

Baixo —– Carlos Chiemba

Acordeão – Ciro Bertini

Flauta — Elmano Coelho

Coros —— Deusa, Bonga e Camélia

Congas —– Galiano Neto

Bateria —– Toni Bati

Estúdios de Gravação Áudio:

Gravado, misturado e masterizado no J Studio por Carlos Juvandes

Gravado no Estúdio Nascer do Som por Francisco Rebelo