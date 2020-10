Puto Português no Conversas Acústicas

O músico Puto Português é o convidado da quarta edição do projecto “Conversas Acústicas” a ter lugar no domingo, no Espaço Luanda, numa promoção da Step Models.

O evento consiste em noites multiculturais de sons, sabores e histórias, contadas, cantadas, saboreadas e apreciadas num ambiente intimista.

O artista vai partilhar a história da sua trajectória através das músicas que mais a marcaram, enquanto o chef Ricardo Braga apresentará um menu de degustação especialmente criado para a ocasião, composto por quatro pratos.

O artista plástico And Graf completará o elenco das artes, com uma mini-exposição e a criação de uma obra ao vivo sob o olhar atento do público durante a noite, que poderá ser depois adquirida no local.

O projecto é uma série de 12 “experiências únicas e inéditas em Angola, que semanalmente, aos sábados, vão juntar a música, a gastronomia e as artes plásticas, em noites interactivas destinadas a despertar os cinco sentidos”.

O conceito é unir a música, o fine dinning e a pintura, mostrando o que de melhor a cultura e o turismo de Angola têm a oferecer.

Por este palco já passaram Yola Semedo, Kyaku Kyadaff e Ary.

Natural de Luanda, Puto Português é detentor dos Cd’s “Geração do Semba” lançado em 2010, “Ritmo e melodi” (2013) e “Origem” (2016).