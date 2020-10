Covid-19: Angola com 203 novos casos e 46 recuperados

Duzentos e três novas infecções, quatro óbitos e quarenta e seis recuperados foram registados, nas últimas 24 horas, em Angola.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, na habitual sessão de actualização de dados, trata-se de 167 casos de Luanda, 25 registados em Benguela, 10 no Uíge e um na província da Lunda Norte.

A lista dos novos infectados, conforme Franco Mufinda, inclui 117 do sexo masculino e 86 do sexo feminino, cujas idades rondam os cinco meses e os 84 anos.

Relativamente as mortes, adiantou, envolvem dois angolanos do sexo masculino e duas cidadãs, também nacionais, residentes em Luanda, com idades entre 60 e 86 anos.

Entre os recuperados, 43 foram registados em Luanda e três na província de Benguela.

Angola tem um registo de 10.074 casos, com 275 óbitos, 3.693 recuperados e 5.106 activos. Dos activos, 11 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 31 graves, 141 moderados, 426 com sintomas leves e 6.494 assintomáticos.