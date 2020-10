Comité Central do MPLA analisa a situação do País

O Comité Central do MPLA reúne-se, hoje, na quarta sessão ordinária, para analisar a situação política, económica e social do país, além de questões da vida interna do partido.

De acordo com uma nota do partido no poder, entre as questões internas a serem abordadas no encontro, orientado pelo presidente João Lourenço, destaca-se a preparação e realização do VIII Congresso do MPLA, previsto para Dezembro do próximo ano, bem como uma informação sobre os preparativos do VII Congresso Ordinário da organização feminina do partido, a OMA, agendado para Março, de 2021.

O Comité Central vai apreciar, igualmente, o relatório sobre o processo de implementação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios e abordar a questão dos transportes e vias de comunicação, considerados sectores fundamentais da estratégia de crescimento económico e fomento da produção nacional.

Entre os documentos a serem discutidos na reunião está, também, o Projecto Anual de Actividades, e o respectivo Plano de eventos, e o projecto de orçamento do MPLA para 2021.

Apelo aos jovens

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, apelou, ontem, em Luanda, aos jovens a apresentarem soluções e contribuições para o desenvolvimento do país e a não se deixarem utilizar e manipular por ninguém.

Segundo Luísa Damião, o MPLA não é contra a reivindicação dos direitos da juventude, mas defende que seja de acordo com a Constituição, as leis em vigor no país, e sem quaisquer arruaças. A dirigente partidária, que falava no fim de uma audiência que concedeu ao presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse que a aposta na juventude é muito grande, por isso “todos devemos buscar soluções, criar um ambiente para dialogar e encontrar os melhores caminhos”.

Luísa Damião explicou que o encontro com Domingos Simões Pereira serviu para passar em revista questões comuns aos dois partidos e informar sobre as reformas políticas e económicas que estão a ser empreendidas em Angola, com ênfase para o combate à corrupção, impunidade e nepotismo.

Domingos Simões Pereira considerou que o encontro serviu para fortalecer as relações entre os dois partidos e enalteceu os esforços das autoridades sanitárias angolanas na luta contra a Covid-19.