João Lourenço no Africa Debate a convite do Instituto Tony Blair

O Presidente João Lourenço vai participar, no dia 5 de Novembro, no Africa Debate, o principal evento do fórum empresarial de África realizado em Londres, a convite do Instituto Tony Blair, cujo patrono é o antigo primeiro-ministro britânico.

Lourenço vai participar num painel em que partilhará o palco com o ex-primeiro ministro britânico Tony Blair, num debate moderado pelo antigo presidente da Comissão Económica para África e professor de economia na Universidade de Cape Town, o guineense Carlos Lopes.

Crescimento sustentável, finanças inovadoras, comércio global num mundo pós-Acordo de Livre Comércio Continental Africano (AfCFTA) e o futuro da tecnologia são alguns temas a abordar na edição deste ano do Africa Debate.

Ao Presidente angolano e ao ex-chefe do governo do Reino Unido estão reservados tópicos como o progresso das reformas em Angola e as expectativas sobre oportunidades no País apesar do contexto da pandemia de Covid-19, que obrigou as economias dependentes de recursos a desacelerar, ameaçando a segurança alimentar, a diversificação e o desenvolvimento de cadeias de valor de alimentos sustentáveis.