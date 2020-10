Covid-19: Seis professores testam positivo no Cuanza Norte

Seis professores do Cuanza Norte submetidos ao teste da biologia molecular (RT-PCR), na semana transacta, testaram positivo à Covid-19.

O facto foi anunciado pelo responsável do Gabinete Provincial do Cuanza Norte da Educação, Manuel Miguel Lourenço, adiantando que já estão sob controlo da Comissão Provincial de Resposta à covid-19, para efeitos de acompanhamento médico.

Os docentes infectados com o novo coronavírus fazem parte de um grupo de 287 profissionais que estavam retidos na cerca sanitária de Luanda e foram testados no controlo do Zenza-do-Itombe, no âmbito das medidas do regresso às aulas.

A província conta com cinco mil e 554 professores e destes já foram testados perto de dois mil docentes.

Esclareceu que a ausência de professores no local de trabalho, por conta da Covid-19, não vai afectar o normal funcionamento das escolas.

Conforme o responsável, antes do recomeço das aulas foram estabelecidos protocolos com as Escolas de Formação de Professores (Magistérios) e a Escola Superior Pedagógica do Cuanza Norte para se aproveitar os estudantes finalistas, em estágios de fim de curso, para cobrirem, temporariamente, as vagas deixadas pelos docentes infectados e dispensados por causa da Covid-19.

A província do Cuanza Norte conta com 60 casos, 33 activos, 26 recuperados e um óbito.