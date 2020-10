Os 60 cacimbos de Betinho Feijó

Os caracóis dos seus cabelos não mostram ainda sinais de velhice. Continuam com a cor natural da meninice e isso confere a Betinho Feijó, aquele ar jovial, que bem conhecemos. Os 60 anos, celebrados ontem, em plena euforia e harmonia familiar, apenas se notam no bilhete de identidade, se porventura a curiosidade alheia disso fizer caso. Pois é!

O Alberto Cardoso de Andrade Feijó, aliás Betinho Feijó, está um senhor, desde ontem que completou idade, como se diz por cá e isso explica a razão de ser da sua bonomia, nas primeiras horas do dia de aniversário.

O instrumentista, o estilista das melhores melodias angolanas era ontem um poço de vaidade e alegria, ao celebrar a chapa 60, com imensas felicitações dos seus admiradores, nas redes sociais, mas este foi só um ar que lhe deu.

No fundo do seu coração deixou transparecer a imensa dor pelo desaparecimento físico de um amigo, um conselheiro e um companheiro de palco, Carlos Burity, que o deixou embaraçado, pois tinha em mãos, a concepção da nova obra discográfica do grande intérprete do semba, jubilado pelos seus fãs. (PA)

OPINIÃO DE BETINHO FEIJÓ:

SOBRE CARLOS BURITY

“Nas várias abordagens discográficas como Produtor Musical e arranjador, constam as músicas denominadas “Chiquito” e “Feleta” do saudoso amigo Carlos Burity que despertam-me significativas lembranças de um passado recente de elevada saúde musical.

As referidas músicas constantes do CD “Paxi Iami” foram concluídas dias antes do meu dia de aniversário, motivo pelo qual o malogrado amigo, emocionado com o resultado da empreitada, num gesto de extrema gratidão disse-me “amanhã, 26 de Outubro será o teu dia de aniversário.

Por isso, estas obras de arte trabalhadas com rigor e carinho, além de recebê-las como oferta, também faço das mesmas uma prenda de aniversário, que fica para a posteridade. Obrigado Man Betas!”(Como carinhosamente me tratava). Desde essa altura, o dia 25 de Outubro era sempre recordado com muita alegria, pelos agradecimentos, pela amizade, boas recomendações para o futuro da música angolana e pelo aniversário.

As músicas Chiquito e Feleta constituem singelas ofertas de “Feliz Aniversário”. Ontem e hoje senti um vazio enorme devido ao seu passamento físico. Sinto imenso a tua falta, meu amigo, meu conselheiro, meu cúmplice, meu Mano Carlos Burity. Que a sua alma esteja em descanso”. BETINHO FEIJÓ

ADMIRADORES

“Uma das grandes falhas nos nossos espectáculos reside no facto, de não se apresentar devidamente, o elenco artístico em palco. Refiro-me aos instrumentistas. Um Betinho Feijó que faz os arranjos das músicas do Bonga nesses últimos tempos ou pelo menos participa, e dando aquela angolanidade ao ritmo das músicas, que no passado tinham um “aroma” muito próximo à morna e a coladera caboverdianas, exceptuando alguns sembas populares levados por Bonga para a diáspora, merece mais respeito e consideração. Os organizadores desses shows devem cuidar dessa parte.

O mesmo se podia dizer de Galiano Neto que não ficou só pelos tambores, mas tocou também a dikanza em alguns números. Manecas, o guineense teve a sorte que os outros não tiveram porque foi citado ainda que de raspão, pelo seu amigo Paulo Flores. O filho de Paulo Flores nas tumbas ou ngoma, o garoto tem futuro. Prefiro ficar por aqui, meus kambas. Por favor respeitem mais os nossos instrumentistas.

Obrigado

Jiady Ku Nzolo.

