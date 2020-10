Malanje: CASA-CE quer mais empenho dos quadros

O secretário provincial executivo da CASA-CE em Malanje, Moisés Ngunza, pediu mais acções dos quadros da organização, para a revitalização da coligação, face aos desafios actuais.

Ao falar no acto de empossamento de 35 novos coordenadores, directores provinciais e secretários municipais, o político considerou imperioso que os quadros actuem na mobilização de novos militantes para a causa da coligação, fortaleçam as relações com as instituições do Estado e reforcem a fiscalização das acções do Governo em prol da melhoria das condições sociais dos cidadãos.

O político disse ser necessário trabalhar na formação política e ideológica dos quadros dos órgãos de base e intermédios da coligação, de modo a estarem à altura dos próximos desafios eleitorais. Falando sobre a situação económica, o político disse que o país está a viver um momento histórico preocupante e que o povo “está submetido a uma pobreza extrema”.

Moisés Ngunza apontou como linhas de força da nova direcção do secretariado provincial para o quarto trimestre a reestruturação dos órgãos intermédios e de base, a mobilização de novos militantes, criação de núcleos e reabilitação dos núcleos já existentes, formação política e ideológica para todos os quadros e organismos de base.

Consta ainda da lista de acções prioritárias o acompanhamento das políticas governativas e da gestão do erário quanto à sua aplicação efectiva, visitas de constatação às instituições públicas e privadas, igrejas e mercados.

Moisés Ngunza defendeu a criação de boas relações com as instituições do Estado e com os partidos políticos com ou sem assento parlamentar e com as autoridades tradicionais.

O político alertou as autoridades para a falta de fármacos nas unidades hospitalares da província e sobre o mau estado das vias terciárias de alguns municípios, bem como o fraco fornecimento de energia eléctrica. Exortou as autoridades administrativas no sentido de incrementarem os investimentos na construção de escolas e hospitais, bem como a aposta na agricultura. Foram empossados os secretários municipais de Kambundi-Katembo, Luquembo, Quirima, Cangandala e do município de Malanje.