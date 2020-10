Levantada suspensão a Justino Africano na CNE

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) anunciou, ontem, em Luanda, o levantamento da suspensão do presidente da Comissão Provincial Eleitoral (CPE) da Lunda-Sul, Justino Africano, por se concluir não haver razões para o seu afastamento do cargo.

Segundo o porta voz da CNE, Lucas Quilundo, que falou à imprensa, depois de uma reunião plenária, a de-cisão foi tomada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, depois de averiguações por má gestão e processo disciplinar a Justino Africano, concluindo não se encontrarem provas para o seu afastamento.

Lucas Quilundo disse que depois de informada sobre a decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial, a CNE viu-se sem outra solução, a não ser aceitar a recondu-ção do presidente da CPE da Lunda-Sul, que já foi informado da decisão. O porta-voz avançou, ainda, que a reunião abordou o acordo de parceria entre a CNE e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para acções de formação.

Lucas Quilundo esclareceu que a parceria consiste em a CNE responsabilizar-se por todas as acções de formação, conteúdos informativos e escolha dos formadores, enquanto o PNUD vai financiar todas as acções de formação.

Foram ainda abordadas questões de perda de mandato de um membro da FNLA, por incompatibilidade de funções, por ter sido indicado para exercer funções directivas no partido, bem como a suspensão da membro da Comissão Eleitoral do Ambriz, nomeada recentemente para o cargo de administradora comunal do Tabi, na província do Bengo.