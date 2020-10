Quimbandeiro detido por falsas promessas de milagres

O Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Cabinda, deteve três cidadãos, supostamente implicados na prática do crime de burla por defraudação.

O caso deu-se quando o principal suspeito, identificado por papá Nguelour, de 50 anos de idade, que se fazia passar por quimbandeiro, prometendo curas milagrosas e outras realizações, por meio do uso de magia negra.

Uma jovem, de 28 anos de idade, aliada do quimbandeiro, era usada como isca com finalidade de atrair homens que pretendiam ter sucesso no emprego, estabilidade financeira, cura de enfermidades ou que pretendem ter esposa ou namorada.

A dupla defraudava avultadas somas em dinheiro às suas vítimas, como é o caso de um cidadão que diz ter se apaixonado pela jovem, tendo sido “pescado” com artefatos, o que o levou a procurar os serviços do quimbanda, para ver as suas economias multiplicadas.

No vai e vem, traz isto e aquilo, segundo o SIC, entregou ao papa Nguelour um valor calculado em Akz.600.000,00, que serviu de pagamento de serviços não beneficiados. Inconformado com o tempo e pedidos que não cessavam, Guilherme recorreu às instituições afins para pôr fim a tal procedimento.

Os acusados foram imediatamente detidos, cuja detenção permitiu ao SIC a apreensão de Akz.50.000,00 e USD 200, supostamente falsos, diversos bonecos de madeira usados para magia e um cofre.