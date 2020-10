PIB do II trimestre regista contracção de 8.8%

O Produto Interno Bruto (PIB) registou, no II trimestre do ano em curso, uma variação de -8.8%, e relação a igual período do ano de 2019, informou, nesta segunda-feira, em Luanda, a directora do Instituto Nacional de Estatística (INE), Channey Rosa John.

Da análise sectorial apresentada, o desempenho negativo das actividades económicas no período questão, em relação ao mesmo período de 2019, é imputado, fundamentalmente, as pescas (-27.8%), petrolíferas (-8.2%), extracção de diamantes (-15.6%), construção (41%), comércio (0.1), transporte (-78.9%), governo (-7.1%), imobiliária (-17.6%), impostos (-53.6%), outros serviços (-2.1%), indústria transformadora (-4%) e subsídio (-71.7%).

Em termos de participação económica, os sectores que mais contribuíram para a contracção da actividade económica neste período são os de extracção e refinaria de petróleo (-37.8%), comércio (-15.7), e outros serviços (-9,5%).

O registo das Contas Nacionais trimestrais que é apresentado na óptica de produção, resumindo a economia em 33 actividades e 77 produtos que é publicado em produtos e grupo de produtos, consiste de uma serie temporal que partem do primeiro trimestre de 2010.

O resultado desta contracção foi atribuído as restrições impostas para se mitigar a propagação do vírus das COVID-19 no País.

Este registo passará, nos próximos anos, a ser apresentado resumindo a economia em 38 actividades e 145 produtos e prevê-se ainda a colocação no mercado as contas nacionais referentes ao ano de 2014.

Os procedimentos de suporte para esta análise regem em conformidade ao manual das contas trimestrais do Fundo Monetário Internacional (FMI), associado ao sistema de Contas Nacionais de 2003, e é calculada em termos de variação real homóloga resultante da medida de volume em cadeado.

Durante ao acto de apresentação destes resultados trimestrais, foi avançado que se prevê para breve a apresentação da análise do cálculo das Contas Nacionais trimestrais na óptica da despesa e com ajuste sazonal.