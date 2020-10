Lewis Hamilton é o piloto mais vitorioso de sempre

Lewis Hamilton tornou-se ontem no piloto mais vitorioso na história do Mundial de Fórmula 1, depois de terminar em primeiro lugar no Grande Prémio de Portugal, no autódromo do Algarve. O piloto inglês alcançou a 92ª vitória da carreira e ultrapassou o heptacampeão alemão Michael Schumacher.

Com a consagração de Hamilton, Portugal volta a ficar associado a um momento histórico da Fórmula 1, depois de ter sido o palco que testemunhou Alain Prost a superar as 27 vitórias de Jackie Stewart, em 1987.

Hamilton superou o colega da Mercedes na 20ª volta, em zona de DRS, e dominou até ao fim com sucessivas voltas mais rápidas. O britânico fez uma paragem nas boxes à 41ª volta, saiu em segundo, mas na seguinte, com Bottas no “pit lane”, reassumiu rapidamente os comandos do Grande Prémio de Portugal. O abandono de Lance Stroll foi o único incidente registado.

Charles Leclerc foi o melhor da Ferrari e terminou em quarto, seguido de Pierre Gasly (AlphaTauri) que passou Sergio Perez.

O vencedor do GP de Portugal foi aplaudido de pé pelo público e teve o abraço do pai. Agora, soma 256 pontos e está mais próximo do sétimo título mundial, o recorde de Schumacher.

Em declarações à imprensa no final da corrida, o piloto de 35 anos agradeceu a dedicação de todas as pessoas envolvidas na equipa de trabalho.

“Tem sido um privilégio trabalhar com todas estas pessoas e estou muito grato. Obrigado a Mercedes. É uma honra. Ninguém está relaxado com este sucesso. Continuamos a insistir, a insistir, a insistir. Sentimo-nos inspirados. Não há nada assim. Hoje foi difícil”, disse Lewis Hamilton na entrevista rápida.

“Nunca sonhei estar onde estou hoje. Não tinha uma bola de cristal, quando escolhi estar com esta equipa, mas aqui estamos. O meu pai está aqui. É maravilhoso. Não consigo encontrar as palavras”, acrescentou o piloto, visivelmente emocionado.

Lewis Carl Davidson Hamilton é hexacampeão mundial de Fórmula 1 com os títulos dos anos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. Agora, é considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos e está a caminho de se tornar indiscutivelmente no melhor de sempre na F1. É um dos desportistas mais bem sucedidos da história. Tem o maior número de vitórias em Grandes Prémios de F1 (92), e é o segundo em número de títulos mundiais de F1 (6). Detém ainda outros recordes absolutos, como o de maior número de pontos na carreira (3636), o maior número de pole position (97), o maior número de pódios (160), o maior número de Grande Chelem em uma época (3) e o maior número de pontos em uma temporada (413).

POLÉMICAS

Após vencer o Grande Prémio da China em 12 de Abril de 2015, o britânico foi alvo de críticas por ter espirrado champanhe no rosto de uma das mulheres contratadas para recepcionar os pilotos no pódio do circuito de Xangai.

No dia 11, de Outubro de 2015, após vencer o Grande Prémio da Rússia, em Sochi, uma imagem chamou a atenção: o piloto aparece a estourar uma garrafa de champanhe ao lado do Presidente russo, Vladimir Putin, que entregou os troféus aos primeiros classificados.