Covid-19: Autocarros Cidrália no Zango podem disseminar vírus entre os passageiros

A empresa de transportes colectivos Cidrália que faz a rota desvio do Zango 0 ao Zango 8 mil não está a cumprir com as regras emanadas no Decreto Presidencial sobre o Estado de Calamidade pública, até então vigente no País, tão pouco o Estado de Emergência que começa a vigorar desde sábado último.

Diniz Kapapelo

Segundo uma ronda do Portal de Angola naquela circunscrição do município de Viana, foi constatado que os autocarros públicos da empresa Cidrália além de não cumprirem com o distanciamento dos passageiros na paragem tem estado a carregar passageiros acima do limite exigido pelos referidos decretos, cuja lotação de passageiros nos transportes públicos e colectivos não pode exceder a lotação máxima de 75% da capacidade do veículo.

Entretanto, nos autocarros Cidrália, além de ter os acentos todos ocupados, carrega uma quantidade inúmera de passageiros de pé, facilitando, deste modo, a propagação do vírus entre os passageiros, sendo que, até prova em contrário, qualquer cidadão pode ser um possível transmissor da doença da Covid-19, partindo do princípio que maior parte dos doentes angolanos são assintomáticos.

Polícia faz vistas grossas

Segundo a denúncia de alguns passageiros e automobilistas contactados pela nossa reportagem, os agentes reguladores de trânsito, colocados naquela via, estão mais interessados em mandar parar os táxis azul e branco, já que, na maior parte das vezes, estes garantem a sua soltura, caso tenham alguma infracção ou irregularidade, com 500 ou mil kwanzas.

“Eles olham os autocarros abarrotados de gente, muitas delas, de pé e não mandam parar nem interpelam. Mas se for um táxi, azul e branco, até contam os passageiros a partir das janelas do veículo. Se fosse para cumprir o decreto, então, muitos motoristas destes autocarros já teriam sido detidos por desobediência”, explicou Manuel André, um automobilista que faz a rota Zango 2 / Capalanga.

Rufino dos Santos, um passageiro habitual daquela zona, por sinal, residente do distrito urbano do Zango, chama atenção da conivência dos ‘homens da farda azul’ com os responsáveis destas empresas de autocarros, sublinhando que essa passividade das autoridades tem também propiciado a propagação do vírus no País que, nos últimos dias, “temos registados números acima da média, o que indica, que já estamos a atingir o pico da pandemia conforme as autoridades estavam a anunciar”.

Por este facto, sustenta, é necessário que cada órgão faça o seu trabalho e cumpra com as medidas emanadas pela Comissão Multisectorial para o combate efectivo da pandemia do coronavírus no País.