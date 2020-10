Candidatos empatados nas intenções de voto

Ao contrário das eleições de 2016 na Federação Angolana de Futebol (FAF), em que as sondagens davam larga vantagem a Artur Almeida, hoje o cenário é totalmente diferente, uma vez que os candidatos partem em pé de igualdade.

Nenhum dos quatro concorrentes, Fernando da Trindade Jordão, Artur Almeida, António Gomes “Tony Estraga” e José Alberto Macaia lidera as intenções de voto, uma vez que os eleitores estudam ao pormenor os perfis dos candidatos, bem como os programas de acção.

Hoje, à entrada do 14º dia de campanha eleitoral, regista-se um equilíbrio entre os proponentes à presidência da instituição. Atendendo ao número de concorrentes, espera-se por um pleito eleitoral disputado e de desfecho imprevisível, visto que os eleitores vão, seguramente, escolher o candidato que melhor projecto apresentar.

Nas eleições passadas, o elenco cessante tinha dois exímios mobilizadores de massas, Norberto de Castro e José Alberto Macaia. Daí a razão de a lista de Artur Almeida ter superado nas urnas, as dos oponentes José Luís Prata e Osvaldo Saturnino de Oliveira “Jesus”.

Nesta edição, Norberto de Castro foi impedido de concorrer às eleições, depois de a Comissão Eleitoral Nacional (CEN) considerar inelegível a candidatura, ao passo que José Alberto Macaia participa do acto, como líder da lista D.

Norberto era preferido dos eleitores

De acordo com a pesquisa feita pelo Jornal de Angola, Norberto de Castro era o candidato mais querido pelos eleitores, e reunia consenso para liderar a instituição federativa. Artur Almeida aparece na segunda posição, seguido de José Alberto Macaia. Fernando da Trindade Jordão e António Gomes vêm a seguir.

Em declarações ao Jornal de Angola, N’zolani Pedro, presidente do Santa Rita do Uíge, afirmou que a campanha eleitoral está renhida, visto que os candidatos procuram a todo o custo convencer os eleitores, com base nos programas de acção elaborados, visando o sufrágio de 14 de Novembro.

“Temos acompanhado uma disputa renhida, onde não há vencedor antecipado. Caso a tendência continuar, vamos a assistir, seguramente, um acto bastante interessante, embora tenha perdido algum interesse com o afastamento do candidato Norberto de Castro”, disse N’zolani Pedro, presidente do Santa Rita de Cássia do Uíge.

Apesar de considerar crítico o actual momento do futebol angolano, Atanásio Lucas José espera que o candidato a ser eleito, procure solucionar os problemas que afligem a modalidade no país. “Estou cansado de falsas promessas. Nós os fazedores do futebol, temos de ser respeitados e acarinhados. Em quatro em quatro anos, lembram que nós existimos. Para existir federações, tem de haver clubes e associações”, argumentou o presidente do Cuando Cubango FC.