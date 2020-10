Camarões: Oito crianças assassinadas por homens armados numa escola

Um grupo de atacantes invadiu a escola Mother Francisca International Bilingual Academy, na cidade de Kumba, ao sudoeste dos Camarões, e matou pelo menos oito crianças, ferindo mais de uma dúzia com armas e facões por volta do meio-dia deste sábado (24), informa as Nações Unidas.

Os atacantes teriam chegado à escola em motos e vestidos a civis. Não houve reclamação imediata de responsabilidade pelo ataque, descrito pela ONU como “a pior atrocidade” desde a retomada do ano lectivo no início deste mês.

Não ficou claro se o ataque estava relacionado a uma luta contínua entre as forças do governo e grupos armados no oeste que buscam formar um estado separatista.

“Pelo menos oito crianças foram mortas em consequência de tiros e ataques com facões. Outros doze ficaram feridos e levados para hospitais locais”, disse o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em um comunicado.