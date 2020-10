RDC: Félix Tshisekedi defende “união sagrada” após tensões pró-Kabila

Nem dissolução do Parlamento, nem renúncia do governo. No final de uma semana tensa com seus aliados da Frente Comum para o Congo, Félix Tshisekedi finalmente anunciou “consultas” políticas. O suficiente para dar tempo de reverter o equilíbrio político de poder?

Fim do suspense. Após vários dias de tensão política em Kinshasa, Félix Tshisekedi finalmente não anunciou a quebra da aliança que sua coligação Cap for Change (Cach) forma com a Frente Comum para o Congo (FCC) de Joseph Kabila. Não haverá dissolução do Parlamento ou renúncia do governo.

Num breve discurso – 8 minutos – transmitido esta sexta-feira, 23 de outubro, na RTNC, a rede nacional de televisão, o presidente congolês disse ter decidido “iniciar na próxima semana uma série de contactos com o objectivo de consultar os actores mais políticos e sociais. representante ”para criar“ uma união sagrada da nação ”.

Enquanto a tensão continuou a aumentar nos últimos dias dentro da aliança circunstancial que governa o país, Félix Tshisekedi denunciou em tom firme seus parceiros políticos da FCC. Descreveu um contexto de excepcional fragilidade do país, já em janeiro de 2019 no final das eleições, com resultados que, disse, o “obrigaram” a aliar-se aos seus antigos adversários políticos.