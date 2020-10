Alemanha: Mais um dia com mais de 11 mil infecções e 49 mortos

A Alemanha volta a registar mais de 11 mil infecções num só dia. Dados do Instituto Robert Koch, desta sexta-feira, indicam que o país germânico conta com mais 11.482 infectados com Covid-19, sendo o número total de casos no país, agora, de 403.291.

O número de mortos aumentou em relação a ontem. Esta sexta-feira, contabilizam-se mais 49 mortos (mais 19 em relação ao dia de ontem). O total de vítimas mortais, desde o início da pandemia, é de 9.954.

Munique, Hamburgo e Colónia são as regiões mais afectadas com 15.512, 10.683 e 7.966 casos da doença, respectivamente.

Ao todo, 310.200 pacientes foram dados como recuperados.

O aumento do número de casos do novo coronavírus na Alemanha torna a situação “muito grave”, alertou ontem Lothar Wieler, presidente do Instituto Robert Koch (RKI), que apelou ao respeito pelas medidas de segurança para conter a progressão da pandemia.

“O vírus pode estar a espalhar-se de forma incontrolável” em algumas áreas desde Setembro, acrescentou Wieler, explicando que “actualmente os jovens são os mais expostos ao vírus”.

“Quanto mais pessoas em círculos privados são infectadas, mais estas espalham” o vírus em outros lugares, disse o presidente do RKI.