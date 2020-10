Tony Estraga promete novos clubes

O surgimento de novos clubes, bem como uma politica nacional de massificação, figuram entre os propósitos do candidato à presidência da Federação Angolana de Futebol (FAF), António Gomes “Tony Estraga”.

Sem detalhar como pretende influenciar para aumentar o número de colectividades, afirmou apenas ser o escalão de iniciados à base para o surgimento de novos talentos.

Em declarações quarta-feira à imprensa, na apresentação do programa eleitoral, em Saurimo (Lunda Sul), o antigo Director Nacional para as Políticas Desportivas do MINJUD disse que a sua meta é atingir todos os municípios.

Tal como disse na sua campanha na província de Luanda, pretende restaurar a credibilidade do futebol nacional, no contexto nacional e internacional.

O seu plano de acção prevê profissionalizar todas as vertentes do futebol, com incidência, entre outras, para a comunicação interna e externa.

Actualmente, o candidato é presidente da Comissão Técnica para o Desenvolvimento Desportivo do Conselho dos Desportos da União Africana da Região 5.

Concorrem, também, para o cadeirão máximo da FAF, Nando Jordão (lista – A), o cessante Artur Almeida e Silva (B) e José Alberto Macaia (D).

As eleições realizam-se no dia 14 de Novembro.

A Associação Provincial de Futebol da Lunda Sul conta com 12 agremiações, dentre elas 10 do município de Saurimo, uma no Dala e igual número no Cacolo.

A província já esteve representada no Girabola 2015 e 2016 com o Progresso da Lunda Sul.