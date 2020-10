José Carvalho da Rocha nomeado governador da província do Uíge

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, nesta quinta-feira, José Carvalho da Rocha para o cargo de governador da província do Uíge, indica uma nota da Casa Civil.

O cargo vinha sendo ocupado, interinamente, por Maria Cavungo, vice-governadora para o sector político, social e económico, designada na sequência da morte do governador Sérgio Luther Rescova, falecido este mês, em Luanda, vítima de doença.

José Carvalho da Rocha desempenhou, até 06 de Abril deste ano, o cargo de titular do então Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, transformado em Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Nascido em Luanda, a 30 de Março de 1964, é Mestre em Electrónica e Telecomunicações, pela Universidade Agostinho Neto, onde também se licenciou em Física, na especialidade de Electrónica. No início da sua carreira, desempenhou várias vezes a função de docente.

Em 1993 assumiu a Direcção do Instituto Nacional de Telecomunicações “ITEL”, tendo, mais tarde, desempenhado, em simultâneo, a coordenação da Comissão de Implementação do Instituto Superior para as Tecnologias de Informação e Comunicação (ISUTIC) e da Comissão de Implementação do Projecto ITELNET.