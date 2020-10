Falta de limpeza nas valas de drenagem preocupa moradores

Os moradores do bairro Rocha Pinto pedem “intervenção urgente” da Administração do Distrito da Maianga para limpeza da vala de drenagem do canal 3, que liga as proximidades do prédio Café à praia da Mabunda, e encontra-se entupida com excesso de lixo impedindo, assim, o curso normal da águas.

De acordo com alguns moradores entrevistados pelo Correio da Kianda, na referida vala, desde que foi construída pela empresa Odebrecht, em 2011, nunca fizeram uma limpeza – uma situação calamitosa, que constitui um verdadeiro atentado à saúde pública dos moradores da redondeza.

“A vala não vai suportar as águas das chuvas. A falta de passagem irá provocar o retorno das mesmas e transbordar nas residências, provocando também a destruição do asfalto”, disse Wilson Lopes.

Maria Domingos é moradora do bairro há mais de 20 anos. Segundo ela, a limpeza das valas deveria ser regularmente para evitar a concentração de lixo.

“Não conseguimos ficar no portão pois há muito mau cheiro, além das moscas e mosquitos. No sector da praia da Mabunda é feito limpeza uma vez a outra, mas no nosso não. Temos feito limpezas nas ruas, mas na vala requer mesmo material específico, visto que o lixo acumulado é enorme”, solicitou e adiantou que “estão com muito medo por causa do período chuvoso”.

Os moradores clamam, assim, pela intervenção da Administração do Distrito da Maianga para “uma limpeza urgente a fim de evitar que o pior aconteça”.

Tentamos contactar a referida administração, mas sem sucesso.