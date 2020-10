A visão de Joe Biden. Ideias “arrojadas” para reconstruir os EUA

Numa altura em que o país enfrenta desafios tão avassaladores como a pandemia do coronavírus e a desigualdade racial, Joe Biden propõe-se a criar novas oportunidades de trabalho, dar prioridade à saúde, reconhecer as alterações climáticas e criar alianças internacionais.

“A visão de Joe” pode ser consultada na íntegra aqui, mas fazemos um pequeno resumo das oito principais questões e da sua posição sobre elas.

Será talvez o desafio mais imediato que os Estados Unidos enfrentam de momento e um que Biden promete enfrentar no minuto seguinte a ser eleito. Para isso, quer ao seu lado o atual coordenador da luta anticoronavírus.

Depois disso, o objetivo será implementar uma campanha de testagem em massa, gratuita para todos os cidadãos, e contratar pelo menos 100 mil funcionários para estabelecer um programa nacional de rastreamento de contactos que permita travar a propagação do vírus.

Promessa ainda para a abertura de 10 centros de teste em cada estado e lutar pelo uso obrigatório de máscara, negociando com os governadores de cada um dos estados para que implementem a medida.

Para apoiar as famílias, Joe Biden pretende aumentar o salário mínimo nacional, atualmente fixado nos 7,25 dólares por hora (cerca de 6,13 euros) para 15 dólares (12,6 euros) e “gastar o que for preciso” para estender os empréstimos a pequenos negócios. Entre as propostas está ainda um apoio adicional de 200 dólares por mês (cerca de 170 euros), reverter a reforma nos impostos da era Trump e perdoar as dívidas de estudantes no valor de 10 mil dólares (cerca de 8,5 mil euros).

Mas os investimentos não ficam por aqui. Promete ainda um pacote de cerca de dois biliões de euros para as energias renováveis e outro de cerca de 250 biliões de euros para investir em materiais, serviços, pesquisa e tecnologia norte-americana.

