Por que a mudança para o gás de cozinha ainda é tão lenta em África?

O uso de combustíveis como carvão vegetal ou mesmo querosene para cozinhar é um contribuinte significativo para as mortes relacionadas à poluição. A solução é uma implantação sustentada de gás liquefeito de petróleo (GLP), diz Michael Kelly.

As últimas estimativas do Institute for Health Metrics and Evaluation colocam o número de mortes relacionadas à poluição doméstica globalmente em cerca de 1,6 milhão de um total de 3 milhões de mortes relacionadas à má qualidade do ar, portanto, é um contribuinte significativo.

Com 3 bilhões de pessoas em todo o mundo dependendo de combustíveis sólidos para cozinhar e aquecer suas casas, concentradas em partes da Ásia, América Latina e, especificamente, na África Subsaariana, é um problema que requer uma solução urgente.

Felizmente, existe uma solução que já está disponível na forma de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que pode contribuir muito para mitigar esse número de mortos.

Quando combustíveis sólidos como biomassa de carvão vegetal e querosene são queimados em fogões tradicionais para cozinhar e aquecer residências, a combustão incompleta resulta em emissões de toda uma gama de poluentes prejudiciais à saúde, incluindo monóxido de carbono e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Esses poluentes são conhecidos por estarem associados a uma variedade de cânceres e doenças respiratórias.

Essas são partículas de diâmetro excessivamente pequeno, 2,5 mícrons ou menos, e é esse tamanho que as torna particularmente preocupantes, porque penetram profundamente nos pulmões e passam pela corrente sanguínea, causando efeitos sistêmicos.

Existem agora evidências do papel desse poluente em uma série de desfechos de saúde, incluindo pneumonia em crianças e derrame, doença cardíaca isquêmica, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão em adultos.

Esses impactos são notavelmente semelhantes aos observados na exposição à fumaça do tabaco, que todos sabem que tem efeitos prejudiciais à saúde. Estudos mostram que queimar combustível em fogueiras é quase o mesmo que queimar 400 cigarros em uma hora.

Dependência de combustíveis sólidos

Em um país subsaariano, o Quênia, cerca de 76% da população depende de combustíveis sólidos para cozinhar, quase exclusivamente nas áreas rurais, onde o combustível pode ser obtido gratuitamente.

Foi estimado a partir dos dados mais recentes que quase 17.000 mortes prematuras estão associadas à poluição do ar nas casas, ou 6% de todas as mortes prematuras no Quênia.

Em resposta a essa carga global de doenças relacionadas à qualidade do ar, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu um conjunto de diretrizes de qualidade do ar interno. Essas diretrizes recomendam um aumento rápido do uso de combustíveis limpos em países que dependem desses combustíveis sólidos para atingir níveis-alvo seguros de poluentes para a saúde.

Procurando por uma solução no GLP

O GLP é uma das melhores maneiras de mitigar o perigo de cozinhar com combustíveis tradicionais. Quase não há emissões de partículas no ponto de combustão com GLP, que é o que o torna tão limpo para cozinhar.

É também um combustível relativamente fácil de atingir um grande número de pessoas. A infraestrutura necessária para criar uma indústria de GLP em grande escala é relativamente acessível para os países em desenvolvimento e os prazos são muito mais curtos do que qualquer forma de energia da rede.

Como os cilindros de GLP são muito portáteis, ele pode ser distribuído mesmo em áreas difíceis, como municípios e comunidades rurais remotas. Países como Índia, Indonésia e Brasil, que têm grandes populações em grandes regiões topograficamente complexas, conseguiram atingir altos níveis de penetração com mais de 90% das respectivas populações cozinhando com GLP.

Estudando o desafio africano

Um projeto do Grupo de Pesquisa de Saúde Global, Clean Africa, foi lançado recentemente para obter uma compreensão de como melhor apoiar as comunidades em transição para o uso doméstico de GLP. O foco foi especificamente em Gana, Cameron e Quênia, três países que tinham metas ambiciosas claras para o uso doméstico de GLP até 2030.

Um projeto em uma comunidade periurbana no sudoeste dos Camarões analisou grupos de 60 casas usando GLP como combustível primário contra aquelas que usam madeira exclusivamente em fogueiras tradicionais.

Registrou uma média geral de mais de 10 vezes os níveis de segurança das diretrizes da OMS nas casas que queimam combustível sólido, enquanto nas casas que usam GLP, os níveis ficaram abaixo da meta segura. Também identificou reduções significativas na exposição para mulheres e crianças.

É importante ressaltar que, por meio de modelagem realizada pelo Centro Internacional de Pesquisa Climática e Clima (CIRECO), foi demonstrado que esses ganhos em saúde não foram feitos às custas do clima por meio do aumento de CO2 decorrente do aumento do uso de GLP.

Apesar disso, ainda existem desafios a serem superados, principalmente os gargalos de infraestrutura que dificultam a chegada do produto ao mercado e o tornam proibitivo em termos de preço para todos, exceto para os urbanos ricos desses mercados.

Instalações de armazenamento e engarrafamento, molhes, infra-estrutura portuária de retirada, estradas adequadas, todas essas coisas aumentam a complexidade e o custo de levar o GLP aos usuários finais. Para enfrentar esses desafios, os governos devem priorizar e incentivar o investimento neste tipo de infraestrutura primária.

Impulsionando a adoção local na África Oriental

Uma organização que tem promovido o uso de GLP como combustível para cozinhar é o Instituto de Petróleo da África Oriental (PIEA). Eles têm trabalhado em parceria com o governo e participantes do mercado de GLP para garantir o cumprimento das regulamentações e aumentar os níveis de investimento na indústria de GLP.

De acordo com Wanjiku Manyara, gerente geral da PIEA, um dos principais benefícios para a saúde de cozinhar com GLP é a eliminação de doenças não transmissíveis, que são a principal causa de doença e morte de crianças menores de cinco anos.

“Também melhora a produtividade econômica e a igualdade de gênero no tempo”, acrescenta ela. “Tempo e recursos monetários gastos pelas mães levando seus filhos doentes ao hospital e comprando medicamentos serão economizados e este tempo pode ser transferido para o trabalho e os orçamentos domésticos destinados à alimentação e educação.

Manyara também acredita que os governos e reguladores não têm feito o suficiente para impulsionar o crescimento em um mercado de GLP sustentável. “A maioria dos governos e reguladores na África Subsariana mal abordou a superfície das questões do GPL”, explica ela.

Uma dessas soluções que Manyara gostaria de ver é uma infraestrutura de armazenamento aprimorada. “As fábricas de armazenamento e recarga precisam estar próximas aos consumidores e varejistas”, diz ela. “Idealmente, eles devem estar a uma caminhada de cinco minutos para os consumidores.”

Como o resto do mundo, a África foi duramente atingida pela crise Covid-19, mas isso permitiu alguns impactos positivos para a indústria de GLP. “Agora, com um toque em um dispositivo móvel, você pode pedir GLP para ser entregue em sua casa”, conclui ela.

Aprendendo com a experiência global

A lição da experiência global é que deve haver apoio governamental em um nível extremamente alto para impulsionar o crescimento em um mercado de GLP sustentável.

Na Índia, levar GLP para cozinhar para os pobres tem sido uma prioridade do governo de Modi desde que ele foi eleito em 2015. Na Indonésia, o grande projeto de querosene para GLP entre 2007 e 2015 foi conduzido pelo vice-presidente. O projeto atual na Nigéria, que está crescendo muito rapidamente agora – ou pelo menos era antes da Covid – está sendo empurrado pelo Plano de Expansão do GLP para fora do Gabinete do Vice-Presidente.

Esperançosamente, o crescimento que vemos agora em países asiáticos como Bangladesh, Índia e Mianmar será um dia replicado na África Subsaariana – um dos poucos lugares onde os benefícios que o GLP proporciona às pessoas são tangíveis.