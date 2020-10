Governo brasileiro diz que vermífugo reduz carga viral do Coronavírus

O governo federal afirmou segunda-feira ter comprovado que o vermífugo nitazoxanida reduz a carga viral de pacientes infectados com o novo coronavírus. O anúncio foi feito durante evento no Palácio do Planalto, com presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia). Os resultados dos testes, que envolveram 1.575 pacientes, serão publicados numa revista

Os testes em humanos foram anunciados por Marcos Pontes em Abril, após exames em laboratórios apresentarem uma eficácia de 94%. Na época, o ministro afirmou que os resultados seriam apresentados em quatro semanas.

Nesta segunda-feira, Pontes admitiu que sua previsão inicial foi optimista demais. Durante a cerimónia, Bolsonaro explicou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não pode comparecer porque teve uma “pequena indisposição” e foi levado a um hospital.

De acordo com Bolsonaro, está “tudo bem” com Pazuello. — O nosso prezado Eduardo Pazuello não está presente. Talvez pela sua silhueta, ele teve uma pequena indisposição e foi para o hospital. Já tem notícia, está tudo bem, está tudo tranquilo. Espero falar com ele daqui a pouco. Com toda certeza, ele gostaria muito de estar presente nesse evento aqui — disse o presidente.