FC Porto e Marselha derrotados no arranque da Liga dos Campeões

A primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões edição 2020/2021 ficou encerrada na quarta-feira 21 de Outubro, sendo que o FC Porto e o Marselha perderam, isto enquanto o detentor do troféu, o Bayern Munique, entrou a vencer com uma goleada por 4-0 frente ao Atlético Madrid.

O único tento português, o FC Porto, e os franceses do Marselha entraram com o pé esquerdo na fase de grupos da liga milionária.

FC Porto derrotado pelo Manchester City

O FC Porto deslocou-se ao terreno do Manchester City e perdeu por 3-1 no primeiro encontro a contar para o Grupo C da liga milionária.

Os portuenses até entraram melhor com um tento apontado pelo avançado colombiano Luis Díaz aos 14 minutos de jogo.

Os britânicos reagiram rapidamente e chegaram ao empate aos 20 minutos com um golo marcado pelo argentino Sergio Agüero de grande penalidade.

Na segunda parte os ‘Citizens’ passaram para a frente do marcador com golos do médio alemão Ilkay Gundogan aos 65 minutos e do avançado espanhol Ferrán Torres aos 73 minutos.

O Manchester City venceu o primeiro encontro por 3-1 frente ao FC Porto.

De referir que no outro encontro do grupo C, os gregos do Olympiacos receberam e venceram os franceses do Marselha por 1-0.

O regresso dos marselheses à Liga dos Campeões europeus não correu da melhor maneira. Os pupilos do treinador português André Villas-Boas sofreram um tento apontado pelo avançado egípcio Ahmed Hassan aos 90+1 minutos.

Com este triunfo a equipa grega comandada pelo técnico luso, Pedro Martins, lidera o Grupo C, juntamente com o Manchester City, com três pontos.

Na próxima jornada a 27 de Outubro, o Marselha recebe o Manchester City enquanto o FC Porto acolhe o Olympiacos.

De notar ainda que o campeão actual, os germânicos do Bayern Munique, arrasou em território alemão os espanhóis do Atlético Madrid por 4-0, liderando o Grupo A, visto que os austríacos do Red Bull Salzburgo empataram a duas bolas frente aos russos do Lokomotiv.

A grande surpresa desta quarta-feira foi a derrota do Real Madrid, em casa, por 2-3 frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk. Os pupilos do treinador português, Luís Castro, até estiveram a vencer por 0-3 no intervalo. Os madrilenos reagiram e marcaram dois tentos mas não conseguiram chegar ao empate. No outro encontro do Grupo B, o Inter de Milão empatou a duas bolas frente aos germânicos do Borussia Mönchengladbach.

Eis todos os resultados:

Grupo A: Bayern Munique (Alemanha) 4-0 Atlético Madrid (Espanha) / Salzburgo (Áustria) 2-2 Lokomotiv Moscovo (Rússia).

Grupo B: Real Madrid (Espanha) 2-3 Shakhtar Donetsk (Ucrânia) / Inter (Itália) 2-2 Borussia Mönchengladbach (Alemanha).

Grupo C: Manchester City (Inglaterra) 3-1 FC Porto (Portugal) / Olympiacos (Grécia) 1-0 Marselha (França).

Grupo D: Ajax (Holanda) 0-1 Liverpool (Inglaterra) / Atalanta (Itália) 0-4 Midtjylland (Dinamarca).

Grupo E: Chelsea (Inglaterra) 0-0 Sevilha (Espanha) / Rennes (França) 1-1 Krasnodar (Rússia).

Grupo F: Zenit (Rússia) 1-2 Club Brugge (Bélgica) / Borussia Dortmund (Alemanha) 3-1 Lazio (Itália).

Grupo G: Dínamo Kiev (Ucrânia) 0-2 Juventus (Itália) / Barcelona (Espanha) 5-1 Ferencvaros (Hungria).

Grupo H: Paris Saint-Germain (França) 1-1 Manchester United (Inglaterra) / Leipzig (Alemanha) 2-0 Basaksehir (Turquia).