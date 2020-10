Cuanza-Sul: Suposto homicida detido no município da Cela

A Polícia Nacional deteve ontem, no município da Cela, um cidadão nacional de 17 anos de idade, por estar implicado no crime de homicídio voluntário, com recurso a arma branca (faca), em que foi vítima um outro cidadão nacional de 23 anos.

De acordo com a corporação, a acção terá ocorrido no bairro Patrice Lumumba, onde ambos, em companhia de amigos, encontravam-se a consumir bebidas alcoólicas e, por desentendimento, o suspeito desferiu um golpe com a referida arma no lado esquerdo do tórax da vítima, causando-lhe morte imediata.

O presumível autor do crime já está sob tutela do Serviço de Investigação Criminal (SIC), para os trâmites legais que se impõem.