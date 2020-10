Com aval do BP e BCE: Eurobic tem mais 12 interessados na compra

O banco português de capitais angolanos está a ser cobiçado e mais 12 candidatos posicionam-se depois do negócio não avançar com os espanhóis da Abanca. As acções de Isabel dos Santos estão quase vendidas. Fernando Teles admite ser accionista maioritário ou vender a totalidade das participações, fazendo depender o desfecho das ofertas que receber.

Mais 12 investidores estão interessados na aquisição das participações do Eurobic. Entre eles, está o empresário líbio Roger Tamraz, que já tem acordo com Isabel dos Santos para a adquirir 42,5% da empresária. Fernando Teles, detentor de 37,5%, revelou ao VALOR que também foi contactado por Roger Tamraz.

O empresário líbio, ao confirmar o acordo com Isabel dos Santos, manifestou publicamente interesse em ficar com a participação dos outros accionistas. Fernando Teles, no entanto, garante que há mais interessados: “Nós fazemos depender qualquer negociação final se tivermos a certeza de que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu (BCE) não têm oposição à venda”, explicou o banqueiro.

“Temos cerca de 12 candidatos à compra do Eurobic, vamos abrir um processo mais global em que vamos contactar todos os candidatos, incluído este. Vamos seleccionar dois ou três e, a partir deste momento, vamos negociar. Temos um grupo, formado pelos nossos advogados, para tratar das propostas”, esclarece.

O processo escolhido por Fernando Teles visa “negociar pela melhor proposta possível” que, “além de ser boa para os accionistas, também seja para o Banco de Portugal e o BCE”. O Banco de Portugal tem sido informado do processo “que vai decorrer nos próximos meses e o mais rápido possível”, acredita o banqueiro.

BANCO VALE 567 MILHÕES EUROS

Com fundos próprios avaliados em cerca de 570 milhões de euros, este seria, portanto, “o valor ideal” do banco, mas, “se estivéssemos num momento sem crise, valeria mais, cerca de 1,3 ou 1,4 mil milhões, mas, em situação de crise, há-de valer se calhar menos”, admite Fernando Teles.

“Mas, dentro do menos, não pode ser o que o Abanca ofereceu no final, eles queriam um preço muito baixo e nós não aceitámos.” Apesar de estar a negociar a sua participação, Fernando Teles não descarta a possibilidade de continuar accionista do banco, inclusive de deter a maior participação.

“O que eu gostaria era manter 30% do capital do banco e o resto poderia vender, mas estou aberto a ficar ainda com a maioria ou com minoria. Portanto, gostaria de continuar accionista, mas se um candidato oferecer um valor aceitável, estou disponível a vender parte ou todo o meu capital”, confessa.

Acertado o negócio com Roger Tamraz, a venda da participação de Isabel dos Santos fica dependente não apenas do aval do Banco de Portugal e do BCE, mas também condicionada por detalhes relacionados com o arresto dos bens da empresária, de acordo com fonte próxima do processo.

Resultante do investimento dos accionistas do Banco Bic Angola, o Banco Bic português foi criado em 2008 e em 2014 adquiriu ao estado português o BPN por 40 milhões de euros, operação que permitiu a sua expansão.

Em Julho de 2017, foi obrigado a mudar de nome, adoptando Eurobic devido ao conflito de marcas com o Banco de Investimento Global, BIG. Completam a estrutura do banco Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Bastos Lavrador, todos com 5%. Igual participação está reservada a um grupo que aparece designado como outros. No primeiro semestre de 2020, o banco teve um lucro de 410 mil euros.