Cage One estreia na maior Exposição do Hip Hop do Mundo, Bet Hip hop Awards 2020

O artista da LS, Cage One, vai se estrear na maior exposição do Hip Hip do Mundo, Bet Hip hop Awards 2020, que acontece no próximo dia 28 de Outubro, no quadro Hip Hop Cyphers, ao lado de Elisabeth Ventura.

Esta é a primeira vez que um angolano pisará num renomado palco do cenário do Hip Hop norte-americano, onde já passaram Eminem, Busta Rhymes, Kanye West, Pusha-T, Big Sean, Cyhi Da Prince, 50 Cent e outras grandes estrelas.

Durante a emissão de 8 minutos, poderemos ver o talento da editora, LS Republicano, a exaltar o Hip Hop angolano em multilíngua ao lado de outra estrela da música angolana no estilo Rap, Elisabeth Ventura.

Estamos ansiosos para o ver içar da bandeira de Angola na mais importante premiação do Hip Hop no Mundo.