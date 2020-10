MPLA preocupado com geração de postos de trabalho para a juventude

O Bureau Político (BP) do MPLA recomendou, nesta terça-feira, 20, ao Executivo o incremento da promoção do auto-emprego e a geração de postos de trabalho para a juventude.

Em reunião ordinária orientada pelo seu presidente, João Lourenço, o Bureau Político do MPLA congratulou-se com as medidas de fomento à participação dos jovens no aumento e diversificação da produção nacional.

No Comunicado Final da IV Reunião do seu Bureau Politico, o MPLA recomenda maior rigor na execução dos projectos enquadrados no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) e participação activa das populações na sua manutenção e conservação.

O Bureau Politico do MPLA encoraja o Executivo a continuar com as medidas de prevenção e combate à covid-19, “manifesta o seu reconhecimento aos combatentes da linha da frente na luta contra a pandemia” e apela os cidadãos ao cumprimento rigoroso das orientações das autoridades sanitárias, lê-se no Comunicado.

Os membros do Bureau Politico apreciaram o Plano Anual de actividades e de eventos para 2021 e o Orçamento do Partido para 2021, assim como foram informados sobre o estado de preparação do VII Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana (OMA), aprazado para Março do próximo ano.

Em declarações à imprensa, o Secretário para Informação do MPLA, Albino Carlos, destacou, entre as actividades para 2021, a realização dos VIII e VII congressos do MPLA e da OMA, respectivamente, assim como as festividades do 65º aniversário da fundação do partido e os desafios eleitorais.

Os membros do Bureau Político residentes fora de Luanda participaram por vídeo-conferência.