Camilo Ceita esperava por “algum respeito e consideração”

Antigo director do INE soube da sua substituição pelas redes sociais, durante a tarde da última sexta-feira. Num ‘mail’ de despedida e agradecimento aos colegas, afirma estar convicto de terminar a missão com “plena consciência do dever cumprido”, mas estava à espera de “respeito e consideração” na despedida.

O antigo director do Instituto Nacional de Estatística (INE), Camilo Ceita, lamentou, numa comunicação interna, a falta de “algum respeito e consideração”, reagindo assim à forma como foi afastado do cargo.

Exonerado na passada sexta-feira, Camilo Ceita não escondeu a surpresa e a indignação pela forma como tomou conhecimento. Não lhe chegou à mão qualquer comunicação do Ministério da Economia e Planeamento, mas o comunicado ministerial já circulava nas redes sociais dando conta da nomeação de Channey Rosa John, transferida do Ministério das Finanças.

Num ‘mail’ endereçado aos antigos colaboradores a agradecer pelo período que passaram juntos, ao qual o VE teve acesso, Camilo Ceita aconselha os antigos colegas a “respeitarem sempre os outros”. “Não se esqueçam nunca: respeitem para merecerem respeito”, escreveu, numa clara referência à forma como foi exonerado.

Na mensagem, garante ainda que a sua equipa termina a missão com a “plena consciência do dever cumprido” e que deixa de ser director do INE, mas que continua a ser um técnico “ao dispor do país”. “São cerca de 25 anos de Função Pública com algum interregno (pelas Nações Unidas, no sector privado) sempre com funções de gestor”, sublinha.