Bruno Fernandes leva Manchester United ao triunfo frente ao PSG

A fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/2021 arrancou na terça-feira com sortes diferentes para os clubes franceses: o PSG perdeu frente ao Manchester United por 1-2, enquanto o Rennes empatou a uma bola frente ao Krasnodar. Os primeiros jogos acabaram por trazer poucas surpresas sendo que a Juventus, o FC Barcelona ou ainda o Leipzig, semi-finalista na época transacta, venceram sem grandes dificuldades.

Está lançada a edição 2020/2021 da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol. Com ou sem público, os jogos decorreram um pouco por toda a Europa, da Rússia à Espanha, indo de Leste para Oeste.

Danilo Pereira estreou-se em noite desinspirada do PSG

O Paris Saint-Germain, a jogar em casa no Parque dos Príncipes, acabou por perder por 1-2 frente aos britânicos do Manchester United.

Este jogo também era uma ocasião para ver frente a frente o médio luso-guineense do PSG, Danilo Pereira, e o médio português dos ‘Red Devils’, Bruno Fernandes. Aliás o primeiro duelo do encontro foi entre os dois jogadores e foi vencido… pelo jogador do Manchester United.

Bruno Fernandes foi preponderante neste início de jogo, ele que tinha pela primeira vez a braçadeira de capitão do Manchester United. O médio português, que chegou ao clube inglês em Janeiro de 2020, desenhou todas as ofensivas dos ‘Red Devils’.

Aos 20 minutos, o defesa central francês Abdou Diallo fez uma falta sobre o avançado gaulês da equipa de Manchester, Anthony Martial. Bruno Fernandes, chamado para marcar a grande penalidade, falhou à primeira, com uma defesa do guarda-redes costa-riquenho Keylor Navas. No entanto o árbitro mandou repetir e à segunda o médio português marcou e abriu o marcador para os ‘Red Devils’ aos 22 minutos de jogo.

O PSG dominava, pressionava, mas não conseguia marcar. Os duelos eram intensos, os britânicos jogavam em contra-ataque e o jogo até tinha um sotaque lusófono visto que, para além dos dois jogadores portugueses, havia três brasileiros dentro das quatro linhas: Alex Telles e Fred para os ‘Red Devils’ e Neymar para os parisienses.

No intervalo o jogo, sem público, via o United a vencer por 0-1 em território gaulês.

A segunda parte começou como a primeira com uma grande intensidade do lado do PSG que finalmente foi recompensada. Sob a pressão dos jogadores parisienses, após um canto, o avançado francês Anthony Martial acabou por cabecear para o lado errado e marcou na própria baliza aos 55 minutos. O empate estava feito e o Paris Saint-Germain ainda tinha 35 minutos para mudar o rumo do encontro.

O jogo, apesar de ser à porta fechada, era intenso e sentia-se que o resultado podia cair para um lado como para o outro. As ocasiões multiplicavam-se para os parisienses e para os britânicos, até o empate ser desfeito aos 87 minutos de jogo com um remate cruzado à entrada da área do avançado britânico Marcus Rashford que enganou o guarda-redes do PSG, Keylor Navas.

O resultado fixou-se em 1-2 para o Manchester United num jogo de estreia para Danilo Pereira com a camisola do PSG, ele que acabou por ver um cartão amarelo aos 84 minutos de jogo.

De referir que no outro encontro do Grupo H, os germânicos do Leipzig, semi-finalista da última edição da Liga dos Campeões, venceram por 2-0 os turcos do Basaksehir. Os alemães e os britânicos lideram o grupo com três pontos, isto enquanto os turcos e os franceses estão no derradeiro lugar e ainda não pontuaram.

Rennes estreou-se na competição

O Rennes, que jogou em casa no Roazhon Park, estreou-se com um empate (1-1) na fase de grupos da Liga dos Campeões frente a outro estreante, os russos do Krasnodar.

O clube da Bretanha marcou primeiro com um tento do avançado francês Sehrou Guirassy de grande penalidade aos 56 minutos, enquanto os russos reagiram com um golo marcado pelo defesa equatoriano Cristián Ramírez aos 59 minutos de jogo.

As duas equipas acabaram por empatar a uma bola, enquanto no outro encontro do Grupo E, o Sevilha e o Chelsea empataram sem golos.

De notar que o médio franco-angolano, Eduardo Camavinga, disputou pela primeira vez um jogo de Liga dos Campeões, foi titular com o Rennes e até viu um cartão amarelo aos 63 minutos de jogo.

Juventus e FC Barcelona venceram sem dificuldades

O reencontro entre o internacional português Cristiano Ronaldo da Juventus e o avançado argentino Lionel Messi do FC Barcelona ainda não ocorreu, no entanto as respectivas equipas entraram com o pé direito na competição.

A Juventus, sem Cristiano Ronaldo que foi testado positivo à Covid-19 há uma semana quando estava com a Selecção portuguesa, acabou por vencer por 0-2 na deslocação ao terreno dos ucranianos do Dínamo Kiev. Os dois tentos foram apontados pelo avançado espanhol Álvaro Morata.

Quanto ao FC Barcelona recebeu no Camp Nou os húngaros do Ferencvaros e venceu por 5-1. Os tentos dos ‘blaugranas’ foram apontados pelo argentino Lionel Messi, de grande penalidade, pelo avançado hispano-guineense Ansu Fati, pelo brasileiro Philippe Coutinho, pelo médio espanhol Pedri González, e pelo francês Ousmane Dembélé, enquanto o golo de honra foi da autoria do médio ucraniano Igor Kharatin, de grande penalidade.

Os dois favoritos deste grupo G, os italianos da Juventus e os espanhóis do FC Barcelona, lideram com três pontos.

Eis todos os resultados:

Grupo E: Chelsea (Inglaterra) 0-0 Sevilha (Espanha) / Rennes (França) 1-1 Krasnodar (Rússia).

Grupo F: Zenit (Rússia) 1-2 Club Brugge (Bélgica) / Borussia Dortmund (Alemanha) 3-1 Lazio (Itália).

Grupo G: Dínamo Kiev (Ucrânia) 0-2 Juventus (Itália) / Barcelona (Espanha) 5-1 Ferencvaros (Hungria).

Grupo H: Paris Saint-Germain (França) 1-1 Manchester United (Inglaterra) / Leipzig (Alemanha) 2-0 Basaksehir (Turquia).