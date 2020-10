Navio pesqueiro à deriva no mar de Benguela

O navio pesqueiro de nacionalidade espanhola “Figaro” IMO 890525 encontra-se à deriva a 15 milhas náuticas da costa do Egipto Praia e a 20 milhas a Norte do Lobito, província de Benguela, na sequência de um incêndio registado a bordo.

Segundo uma nota da Capitania do Porto do Lobito, a que a Angop teve acesso, o incêndio deflagrou por volta das 7h00 de segunda-feira, 19, e a tripulação foi toda resgatada.

A capitania acrescenta que está a envidar esforços para resgatar o navio, mas, enquanto não ocorrer, todos os outros que navegam naquelas imediações devem redobrar a vigilância.

A propósito, o capitão do Porto do Lobito, Henrique Pedro, disse que os tripulantes estão todos salvos e aguardam pela chegada do armador, de nacionalidade angolana.

O capitão informou que a capitania tomou conhecimento da situação por volta das 8h00 e prontamente mobilizou um rebocador que se deslocou ao local e resgatou 30 tripulantes de várias nacionalidades (angolana, espanhola, senegalesa e ganense).

A maior preocupação de momento é o facto de o navio estar à deriva e, por isso, fez-se um aviso à navegação para a prudência naquela zona.