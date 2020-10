Justiça americana acusa seis integrantes da agência de inteligência russa de ciberataques

Entre os ataques estão os protagonizados contra os computadores do Partido Democrata em 2016.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente a seis membros da agência de inteligência militar russa GRU por ataques cibernéticos globais, incluindo contra a rede eléctrica da Ucrânia, as eleições na França em 2017 e os Jogos Olímpicos de Inverno em 2018.

O procurador-geral adjunto John Demers disse que esses ataques cibernéticos são os “mais destrutivos e preocupantes atribuídos a um só grupo”.

A campanha, que decorrer de 2015 a 2020, foi a “mais perturbadora e destrutiva” realizada por um único grupo de intrusos cibernéticos.

O Departamento de Justiça acrescentou que os agentes “envolveram-se em invasões de computador e ataques destinados a apoiar os esforços do Governo russo para minar, retaliar ou desestabilizar” entidades e instituições considerada anti-Moscovo.

A mesma unidade, conhecida pelos pesquisadores de segurança cibernética como a equipa “Sandworm”, esteve alegadamente por trás dos ataques contra computadores do Partido Democrática durante a campanha eleitoral de 2016.

Os seis integrantes da GRU também foram acusados de organizar um ataque cibernético denominado NotPetya, que em Junho de 2017 infectou computadores de empresas de todo o mundo e provocou perdas de quase mil milhões de dólares.

Os ataques tinham como alvo questões estratégicas ou políticas sobre a Rússia e outros países, como a Ucrânia, que teve a rede eléctrica ameaçada.

Na França, o então candidato presidencial Emmanuel Macron, posteriormente eleito, também sofreu ataques devido às suas posições mais contundentes pró-União Europeia e críticas ao Governo russo.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos também sofreram ataques depois do afastamento dos atletas russos, envolvidos num esquema de doping com o apoio do Governo.

A propósito, o Escritório de Relações Exteriores do Reino Unido disse nesta segunda-feira, 19, que a GRU tentou atingir a organização dos Jogos de Tóquio, adiados para o ano que vem.

Nenhum dos seis acusados está detido e é improvável que haja prisões, uma vez que eles não se encontram nos Estados Unidos.