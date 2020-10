Obras da transformadora de café podem ser concluídas em 2021

A província do Uíge poderá ter, até Maio de 2021, uma nova fábrica de transformação de café, com capacidade para movimentar 700 toneladas por ano, anunciou Manuel Rodrigues, gerente do grupo empresarial M. Rodrigues.

Falando em entrevista à imprensa, o empresário disse que o projecto, já avançado em termos de execução física, aguarda por uma linha de crédito de 500 milhões de Kz do Programa de Diversificação da Economia e Substituição das Importações (Prodesi).

Localizado na via Songo /Uíge, o projecto, de iniciativa privada, visa o processamento do café desde a sua multiplicação, plantação, produção, colheita, transformação e comercialização, e está implantado num espaço de 7.600 hectares já cultivados. A unidade fabril vai contar com todas colheitas das principais regiões de café, como Songo, Mucaba, Negage, Quitexe, Bungo e Milunga.

“Estamos a aguardar apenas pela celeridade do Prodesi, a nível do Ministério da Economia e Planeamento, para a montagem da fábrica de descasque de café, onde já temos bases iniciais instaladas, com viveiros de 40 mil pés de plantas de café. Portanto, pretendemos, num futuro breve, comercializar toda a produção do Uíge”, disse.

Miguel Rodrigues avançou ainda que o projecto, da torrefação do bago vermelho, incluiu área de moagem, local de secagem e ensacamento do produto para a comercialização no mercado nacional e internacional. “Se o crédito do Prodesi for disponibilizado a tempo, vamos dar passos para a importação de máquinas do Brasil e da Alemanha para a instalação no local”, referiu.

“Estamos a fazer uma demonstração das formas modernas da plantação do café, cruzando com árvores de sombra, um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento da cultura de café. Para esta técnica, vamos associar a plantação de cacau que cresce mais rápido e com capacidade de dar frutos em apenas 12 meses”, avançou.