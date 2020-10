Insegurança leva população da Zona Verde III a construir uma esquadra policial para entregar às autoridades

Os moradores do bairro Zona Verde III, no distrito urbano de Cabolombo, no município de Belas, em Luanda, preocupados com o aumento da criminalidade na localidade, juntaram forças e decidiram por meios próprios construir um posto policial para entregarem ao Comando Provincial de Luanda da Policial Nacional e à administração local. A esquadra está já em funcionamento.

As instalações do posto policial têm as condições básicas requeridas para servir os efectivos do Comando de Policial de Belas e custaram aos munícipes mais de 22 milhões kwanzas, soube o Novo Jornal junto da comissão de coordenação do projecto comunitário de obras do posto policial do sector 6 da zona Verde III.

A obra teve início em Outubro de 2019 e cou concluída a 10 de Junho deste ano. A entrega das instalações foifeita pela comissão de moradores de Cabolombo na sexta-feira,16, à administração municipal de Belas, que, de seguida, a colocou à disposição do Comando Provincial de Luanda da Policial Nacional.

Cândido Carneiro, munícipe e membro da comissão de coordenação do projecto comunitário de obras do posto policial, disse ao Novo Jornal que os moradores decidiram poriniciativa própria construir o posto policial porque o índice de criminalidade e o agravamento do sentimento de insegurança das famílias na localidade era motivo de preocupação.

“Apresentámos a ideia à administração do distrito de Cabolombo, que nos deu o aval positivo para a concretização do projecto”,referiu. “Apelámos à comunidade do sector e não só, empresários e vendededoras do mercado, e todos reagiram positivamente, tornando assim o sonho em realidade”, disse.

Já o comandante provincial de Luanda da PN, Eduardo Cerqueira, agradeceu o gesto dos munícipes e sublinhou que o posto policial tem condições para funcionar. Eduardo Cerqueira disse à população que os efectivos da PN, destacados para a esquadra, só terão êxito se a população ajudar a denunciar os infractores.

“Temos de trabalharjuntos e denunciar todos aqueles que atentam contra a ordem e a tranquilidade públicas”, armou. Marinela Cristovão, administradora municipal adjunta de Belas, disse ao Novo Jornal que com a inauguração deste posto policial os munícipes da Zona Verde III estão agora bem servidos.

Vários moradores armaram ao Novo Jornal que a zona era bastante melindrosa e com a entrada em funcionamento da unidade policial as noites agora serão mais calmas. Importa referir que a infra-estruturada, construída pela população está apetrechada com equipamentos e mobiliários diversos, tem energia eléctrica, tanque com reserva de 10 mil litros de água potável, electro-bomba e o respetivo sistema de canalização.