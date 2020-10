PR autoriza 29,3 milhões USD para Centros Regionais de Vigilância Marítima do Lobito e do Namibe

O Governo vai gastar 29,3 milhões de dólares norte americanos na construção e apetrechamento dos Centros Regionais de Vigilância Marítima do Lobito e do Namibe. A autorização para a adjudicação dos contratos de empreitada, através de ajuste directo pelo critério material, foi dada pelo Presidente da República no dia 9 deste mês.

O despacho presidencial prevê dois contratos entre a SIMPORTEX -E.P. e a Empresa Quenda, um no valor de USD 14,100 milhões USD para o Centro Regional de Vigilância Marítima do Lobito, e o outro de 14,2 milhões USD para o do Namibe.

A despesa é autorizada com base na necessidade de reforçar “a capacidade operativa da Marinha de Guerra Angolana”. O Chefe de Estado autoriza o presidente do Conselho de Administração da SIMPORTEX-E.P a praticar todos os actos decisórios e de aprovação tutelar correspondentes aos contratos.