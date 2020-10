Margareth do Rosário é o destaque de “Live”

Margareth do Rosário é a principal atracção desta edição do projecto Bar da Luandina, que acontece domingo, às 17h00, com transmissão em directo na TV Zimbo, e tem como convidado especial Ivan Alekxey.

Sob direcção artística de Roxanne Fernandez, a iniciativa pretende, homenagear, este mês, a kizomba e os músicos deste género. Margareth do Rosário é uma das cantoras angolanas que no início da carreira apostou na kizomba.

O percurso da cantora começou no projecto Gala a Sexta-feira e ganhou maior projecção com a integração nas Melomanias, com Yola Araújo, Nazarina Semedo e Djamila D’Alves. Anos depois colocou no mercado os CD, a solo, “Love one”, “Amor Profundo” e “Outra Dimensão”. A cantora, assim como Ivan Alekxei, já participou em edições anteriores do projecto Bar Luandina. Na última edição, a convidada foi Yola Semedo, que interpretou alguns dos seus maiores êxitos.