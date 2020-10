FACTUALIDADES: Governo Provincial de Luanda não responde aos apelos da Rua da Guiné

Por isso não atende ao lamento dos moradores daquela emblemática via do Bairro Patrice Lumumba. Em face disso resolveram fazer jornalismo, tirando umas fotos, a ver se a digníssima Governadora Joana Lina arregimente com a urgência necessária, uma equipa técnica para repôr o asfalto na Rua da Guiné.

(Foto: D.R.)

Aqui deixamos um triste retrato, do desconsolo dos moradores, convidando a digníssima Governadora Joana Lina a comparticipar no desejo dos munícipes, de terem a rua coberta de asfalto, para melhor circulação rodoviária e higiene urbana. O Bairro Patrice Lumumba bem merece estar ao nível da grandeza do seu patrono.