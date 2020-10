Covid-19: Huíla retoma testes de biologia molecular

O laboratório de virologia para diagnosticar casos da covid-19 na Huíla, montado no Hospital Central do Lubango “Agostinho Neto”, retomou (na terça-feira) a realização de testes por RT-PCR, depois de substituir o aparelho Laminar 1 por um termociclador que confere maior fiabilidade aos resultados.

Segundo apurou a Angop, no primeiro dia foram feitos sete exames, três dos quais resultaram positivo. O laboratório tem capacidade para processar 20 amostras a cada oito horas, com prioridade para casos internos da unidade que apresentem sintomas de insuficiência respiratória.

Os primeiros testes tinham sido feitos, pela primeira vez, pelo laboratório doado por Portugal à Universidade Mandume, no dia 20 de Agosto, mas teve que interromper em Setembro, por avaria na câmara de fluxo laminar 1.

Em entrevista hoje, quarta-feira, à Angop, a directora da referida unidade, Maria Lina Antunes, disse que se movimentou um termociclador específico do laboratório de micro-biologia, com o teste mais barato e resposta mais rápida, enquanto se aguarda por um outro aparelho de fluxo laminar 2, adquirido na Europa.

Segundo a responsável, a prioridade daquela que é a maior unidade do sul de Angola (520 camas) é para casos de doentes internados com insuficiência respiratória.

Maria Lina Antunes observou que actualmente a unidade conta com 11 doentes internados, três dos quais graves e com respiração assistida. Um teve alta nesta terça-feira e outros dois devem ser liberados nesta quinta-feira.

Fez saber ainda que está criada uma sala específica de triagem para casos de insuficiência respiratória, a fim de se evitar que doentes com a covid-19 se misturem com outros nas urgências, já que a unidade regista entre sete a 11 casos/dia com suspeitas da doença.

Por sua vez, a directora provincial da Saúde, Luciana Guimarães, frisou que em relação a casos suspeitos da comunidade, em primeiro lugar serão tidos em conta os factores de risco, como cormobilidades e a condição clínica do paciente, pois algumas amostras continuarão a ser mandadas a Luanda, onde há maior capacidade de testagem.

“O laboratório prioriza os internados, mas também vai olhar para as comunidades em caso de apresentarem sintomas da doença ou mesmo falecidos para se determinar a causa da morte”, adiantou.

Sublinhou que para a unidade, só casos de insuficiência respiratória dão entrada, e que os de sintomas leves ou assintomáticos são mandados para postos de acompanhamento da Quilemba e quarentena domiciliar.

O Hospital Central do Lubango tem agora capacidade para internar 31 doentes com covid-19, dos quais 18 com ventilação mecânica em simultâneo.

Recebido em Julho último, o laboratório foi montado no Hospital Agostinho Neto. É uma doação à Faculdade de Medicina da Universidade Mandume Ya Ndemufayo, inserida num projecto apoiado por Portugal. O mesmo contempla materiais de prevenção da Covid-19, equipamentos de protecção individual e o aparelho PCR-RT.