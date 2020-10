Banco Mundial fornecerá mais de 50 biliões Usd em doações para a maioria dos países frágeis em 2021

O Banco Mundial, quarta-feira, revelou que fornecerá mais de US $ 50 biliões em doações até junho de 2021 para os países e pessoas mais frágeis para reduzir o efeito do coronavírus, a pandemia COVID-19.

O Presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass, em sua observação na Reunião de Ministros das Finanças e Governadores do Banco Central do G20 afirmou que os últimos dados econômicos e de pobreza do banco mostraram que a desigualdade desesperada está sendo causada pela pandemia COVID e paralisações económicas.

Segundo ele ‘: “A recessão nas economias avançadas é menos severa do que se temia, mas na maioria das economias em desenvolvimento tornou-se uma depressão, especialmente para os mais pobres. A pobreza extrema pode aumentar em 150 milhões até 2021.

“Logo após nossas reuniões de primavera, pudemos lançar programas de emergência de saúde em 111 países e iniciar um aumento em nossas doações e empréstimos altamente concessionais que atingirão os limites de nossa estrutura de capital e autoridade de compromisso.

Como parte desse esforço, esperamos fornecer mais de US $ 50 biliões em doações ou créditos altamente concessionais até junho de 2021, ajudando a fornecer grandes fluxos líquidos positivos para as pessoas e países mais pobres e frágeis.

” Ele enfatizou que em março, o G20 endossou um programa de alívio da dívida vital para os países mais pobres, dando às pessoas um raio de esperança. “A Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida, DSSI ajudou a aumentar os recursos fiscais para mais de 40 países e criou mais transparência sobre o enorme peso da dívida.

Esta semana, publicamos dados mais granulares sobre devedores e credores que ajudarão a identificar problemas e trabalhar em prol da sustentabilidade.

Nossas metas de alívio da dívida nas reuniões da primavera foram claras – economia fiscal para os países mais pobres, maior transparência da dívida e um caminho a seguir para os países em sobreendividamento. Estamos progredindo, mas não o suficiente. A extensão do DSSI acordada hoje é bem-vinda, e o termo de compromisso foi fortalecido de maneiras importantes. ”

“No entanto, alguns problemas básicos relacionados ao DSSI ainda não foram resolvidos, notadamente a falta de participação de credores privados e a participação incompleta de alguns credores bilaterais oficiais. O maior desafio é a necessidade de olhar além do DSSI.

É importante observar que o DSSI adia os pagamentos no futuro, mas não os reduz. Os encargos de juros aumentam rapidamente sobre os valores diferidos, deixando os países com ainda mais dívidas. O DSSI tem sido um paliativo para fornecer recursos fiscais e maior transparência enquanto uma solução de longo prazo para a crise da dívida pode ser desenvolvida.

” Malpass observou que a tendência nas crises da dívida anteriores é que os países em sobreendividamento passem por uma série de reescalonamentos ineficazes da dívida que os deixam mais fracos.

“Os credores podem, eventualmente, permitir que eles entrem em um processo de redução da dívida, mas a um custo tremendo para os pobres. Precisamos trabalhar melhor e mais rápido desta vez. Embora tenha havido discussão do G20 sobre uma estrutura comum para o tratamento da dívida, é importante que isso não aconteça apenas.

Dada a urgência da crise da dívida, o FMI e o Banco Mundial propuseram que empreendêssemos um plano de ação conjunto para a redução da dívida para os países mais endividados da AID.

Vamos discutir isso esta semana com os governadores durante nossas reuniões anuais. É urgente fazer um progresso rápido em uma estrutura porque o risco de inadimplências desordenadas está aumentando.

Em uma nota positiva, estou feliz em anunciar isso ontem à tarde; nosso Conselho aprovou um pacote de até US $ 12 bilhões para expandir nossa resposta rápida de COVID para a compra e distribuição de vacinas, testes e tratamentos COVID-19.

” Desafios “

A escala dos desafios que temos pela frente é impressionante, por isso precisamos fazer mais. Com o forte apoio de seus acionistas, a AID antecipou os recursos da AID-19 ao máximo possível como uma parte fundamental do aumento de nossos compromissos neste ano fiscal.

No entanto, os empréstimos da AID teriam de diminuir nos próximos dois anos, embora as previsões mais recentes, incluindo as recém-anunciadas pelo FMI, sugiram que a redução da atividade econômica se estenderá bem nos anos subsequentes.

Estamos propondo aos deputados da AID no final deste mês um pacote de financiamento de emergência suplementar da COVID de US $ 25 bilhões. Ficaremos gratos, como sempre, por seu apoio ”, disse o Banco Mundial.